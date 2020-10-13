Майнова шкода на ₴3 млн.: повідомлено про підозру чоловіку, який самовільно зайняв земельні ділянки

За процесуального керівництва Первомайської місцевої прокуратури повідомлено про підозру управляючому відділення ТОВ за фактом самовільного зайняття земельної ділянки (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

Як розповів заступник керівника місцевої прокуратури Микита Дальока, у ході досудового розслідування встановлено, що управляючий відділенням товариства з обмеженою відповідальністю самовільно зайняв дві земельні ділянки загальною площею понад 75 га, які розташовані на території однієї з сільських рад Красноградського району. На зазначених земельних ділянках чоловік за допомогою сільськогосподарської техніки, яка належить ТОВ, вирощував соняшник.

Своїми протиправними діями чоловік завдав майнової шкоди державі в особі ГУ Держгеокадастру на суму майже 3 млн грн.

Ухвалою Красноградського районного суду накладено арешт на посіви соняшнику загальною площею понад 75 га, а також на сільськогосподарську техніку, яка використовувалась при збиранні врожаю із зазначених земельних ділянок.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури