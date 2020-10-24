Майор та старший лейтенант поліції намагались вкрасти золоті прикраси, які були речовими доказами у справі

На Дніпропетровщині двох працівників поліції викрито у заволодінні золотими прикрасами вартістю понад 130 000 гривень, які були речовими доказами у справі

Дніпропетровською обласною прокуратурою спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві викрито двох працівників одного з відділів поліції у м. Кривому Розі, які, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном (ч.3 ст.191 КК України).

За даними слідства, у травні минулого року оперуповноважені затримали криворіжця за вчинення крадіжки золотих прикрас на суму понад 130 000 гривень. Останній зізнався у скоєному та добровільно видав крадене. Натомість працівники поліції (майор та старший лейтенант), жодних процесуальних документів щодо добровільної видачі прикрас не склали, та, усвідомлюючи, що ювелірні вироби є речовими доказами у кримінальному провадженні, привласнили їх собі, а згодом реалізували на одному з ринків міста.

Наразі обом правоохоронцям повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.191, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури