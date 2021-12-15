Майору ЗСУ, який застрелив солдата за пост в Інстаграмі, збільшили ув’язнення з 5 до 8 років

Донецький апеляційний суд призначив більш суворе покарання ексначальнику відділення зв’язку штабу військової частини В0849 Віталію Виннику.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 8 грудня.

Нагадаємо, що у березні 2017-го майор застрелив солдата Олега Томашука, дізнавшись, що він відзняв позиції українських військових і виклав фото та відео в Інстаграм.

20 березня 2017 року о 17 год. 35 хв. в YouTube з’явилося відео «Украинский боец-инстаблогер раскрыл положение секретных позиций ВСУ». Під відео був коментар про те, що український військовослужбовець розсекретив позиції Збройних сил України в своєму Instagram, крім того, свої відео та фото він супроводжує геотегами у місті Авдіївка Донецької області.

З’ясувавши, хто це зробив майор вистрелив із пістолета солдату в голову.

Потім чоловік стверджував, що не мав наміру вбивати, але діяв у стані сильного емоційного збудження. Та суд це не переконало і майора визнали винним в умисному вбивстві.

У серпні цього року майора в першій інстанції засудили до 5 років тюрми — покарання більш м’якого, ніж передбачено законом. Це передбачено статтею 69 Кримінального кодексу, зокрема, якщо є кілька пом’якшуючих обставин. Суд визнав такими обставинами щире каяття і виражене емоційне збудження, що істотно вплинуло на свідомість і поведінку.

Апеляційний суд із цим не погодився, оскільки не вбачає щирого каяття.

Майор не заперечував, що стріляв, визнав свою провину, але не погодився, що це було умисне вбивство. Він та його адвокат неодноразово просили про перекваліфікацію обвинувачення на вбивство в стані афекту або з необережності.

Тому суд вважає, що обвинувачений насправді не визнав своєї вини у злочині, за який його засуджено.

Відтак апеляційний суд визнав тільки одну пом’якшуючу обставину — перебування у стані сильного емоційного збудження.

Попередній вирок скасували і збільшили тривалість тюремного покарання до 8 років.

Рішення може бути оскаржене до Верховного суду протягом трьох місяців.