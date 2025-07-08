«Майстер зі встановлення кондиціонерів»… з-за ґрат: ув’язненого одеської колонії викрили у шахрайстві 

Злочинець був засуджений за крадіжки до п’яти років позбавлення волі. Втім, на шлях виправлення він не став, а почав із в’язниці ошукувати громадян. Тепер чоловік може провести за ґратами ще три додаткових роки.

Протиправну діяльність фігуранта викрили та припинили співробітники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 спільно з оперативниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ та Державної установи «Одеська виправна колонія».

Правоохоронці встановили, що зловмисник розмістив на одному із сайтів оголошення щодо надання послуг зі встановлення кондиціонерів. На пропозицію почали відгукуватись громадяни. У листуваннях з ними чоловік запевняв, що бригада приїде виконувати роботи, щойно буде здійснена передоплата.

Люди погоджувалися на умову «майстра» і перераховували гроші на вказаний ним рахунок, після чого їхні номери блокувалися. Загалом правопорушник у такий спосіб за два дні ошукав п’ятьох одеситів на 19 тис. 300 гривень.

Не дочекавшись обіцяного, потерпілі звернулися до поліції. В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що за аферами стоїть 29-річний утриманець одеської колонії, неодноразово судимий за майнові злочини, востаннє – минулого року за скоєння крадіжок.

У правопорушника вилучений в якості речового доказу мобільний телефон, за допомогою якого він здійснював протиправну діяльність на платформі оголошень і спілкувався з потерпілими.

«За наявності достатніх доказів ми повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, вчинене повторно. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси», – повідомила старша слідча територіального відділу поліції Юлія Бондаренко.

Вкотре застерігаємо громадян від таких зловмисників і закликаємо не перераховувати наперед кошти за послуги. Надавайте перевагу оплаті після їх отримання.

Одеське районне управління поліції № 1