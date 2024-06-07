Майже ₴1,2 млн. збитків під час облаштування під’їзних шляхів до родовищ газу – повідомлено про підозру підряднику

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору приватного підприємства за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, у великих розмірах, а також службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2021 року між однією з державних компаній на Ізюмщині, яка займається розробкою родовищ газу та його видобутком, та приватним підприємством укладено договори щодо облаштування майданчиків та під’їзних шляхів свердловин на родовищах.

Директор приватної компанії-підрядника, зловживаючи своїм службовим становищем, у 2022 році вніс до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо їхніх обсягів та вартості.

Так, він зазначив більші обсяги робіт, ніж фактично проведено по улаштуванню вирівнюючих шарів основи автогрейдером із піску.

На підставі складених підозрюваним документів на рахунок приватного підприємства надлишково перераховано майже 1,2 млн грн, чим завдано збитків державній компанії.

Вказані злочинні дії підозрюваного також підтверджено проведеними судовими будівельно-технічними експертизами.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить СВ Красноградського РВП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура