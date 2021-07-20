Майже ₴1 млн. збитків на ремонті дороги – у службовій недбалості підозрюють інженера з технагляду на Житомирщині

За процесуального керівництва Коростишівської окружної прокуратури інженеру з технічного нагляду повідомлено про підозру у службовій недбалості зі збитками 974 тис грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, інженер з технічного нагляду за якістю виконаних робіт з капітального ремонту сільської дороги у Коростишівському районі, не перевіривши обсяг реально виконаних робіт та їх якість, завірив своїм підписом і печаткою офіційні документи, надані підрядником. Відтак унаслідок його недбалості з бюджету територіальної громади фірмі-підряднику перераховано зайві кошти.

У кримінальному провадженні фігурують й інші посадові особи, стосовно яких триває досудове розслідування та вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Досудове розслідування проводить відділ поліції №2 Житомирського райуправління поліції, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури