Майже ₴1 млн. збитків навколишньому середовищу — задоволено позови прокуратури до держлісгоспів

Судом задоволено дві позовні заяви Ізюмської окружної прокуратури Харківської області про стягнення з лісових господарств збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу на суму майже 1 млн грн.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Микола Дементьєв, встановлено, що Державною екологічною інспекцією у Харківській області проведено позапланові перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства у діяльності державних підприємств «Балаклійське лісове господарство» та «Ізюмське лісове господарство».



За результатами перевірок виявлені факти порушення вимог чинного законодавства, а саме незаконної вирубки дерев на території вказаних державних лісгоспів без відповідних дозвільних документів.

Внаслідок незаконних дій державі заподіяно збитки на суму майже 1 млн грн.

Вказані обставини стали підставою для направлення окружною прокуратурою двох позовних заяв в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції Харківської області до вказаних підприємств.

Рішеннями Господарського суду Харківської області констатовано, що позовні вимоги прокурора є обґрунтованими та доведеними, та прийнято рішення про стягнення збитків на користь держави.

Довідково: рішення законної сили не набрали, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури