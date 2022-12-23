Майже ₴1 млн. збитків під час будівництва амбулаторії – на Закарпатті за недбалість судитимуть інженера з технагляду

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно інженера з технічного нагляду за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

У ході слідства встановлено, що обвинувачений здійснював технагляд за будівництвом амбулаторії загальної практики сімейної медицини в одному з населених пунктів Тур’є-Реметівської громади. Приймаючи виконані роботи, він належним чином не перевірив їх відповідність вказаним у будівельній документації даним. Як наслідок – погодив акт, де йшлося про придбання медичного обладнання, яке фактично поставлене не було. Через це державі було завдано понад 920 тис. грн збитків.

Прокурори вживають усі заходи і задля притягнення до кримінальної відповідальності директора підрядної фірми, яка займалася будівництвом вказаної амбулаторії. Обвинувальний акт щодо нього перебуває на розгляді в Ужгородському міськрайонному суді.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури