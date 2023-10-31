Майже ₴10 млн. збитків через службову недбалість: слідчі завершили розслідування щодо посадовця

Заступник директора уклав договір із підрядним підприємством про проведення ремонтних робіт стадіону у Дарницькому районі столиці. У результаті службовець підписав акти виконаних робіт за частково проведені роботи, допустивши оплату послуг за завищеними цінами. Як наслідок – держбюджету України завдано збитків на майже три мільйони гривень.

Нагадаємо, що слідчі Дарницького управління поліції задокументували злочинну діяльність заступника директора комунального підприємства одного з районних спорткомплексів. Через службову недбалість та неналежне виконання службових обов’язків посадовець спричинив бюджету держави мільйонні збитки.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що фігурант, виконуючи обов’язки директора підприємства, уклав договір із підрядним підприємством про проведення капітального ремонту стадіону з легкоатлетичними доріжками та спортивними майданчиками. Фактично службовець уклав договір про проведення ремонтних робіт за завищеними цінами та підписав акти виконаних робіт за частково проведені роботи. За висновком низки експертиз неправомірні дії керівника комунального підприємства спричинили держбюджету збитків на суму 9 785 512 гривень.

Зловмиснику було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Наразі слідчі скерували обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження до суду. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва