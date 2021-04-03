Майже ₴104 тис. за оренду спецтехніки без оформлення — на Львівщині викрито службовця Держводагентства

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику експлуатаційної дільниці одного з басейнових управлінь Державного агентства водних ресурсів України за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, службовець вимагав від мешканця Львівщини 103,8 тис грн за сприяння у наданні в оренду екскаватора та висотного крана, які належать держпідприємству, без оформлення відповідних договорів та угод. Зокрема, підозрюваний незаконно передав кран та екскаватор для проведення робіт у с. Підрясне та с. Лозина на Львівщині, що могло завадити забезпеченню безперебійного функціонування водних об’єктів регіону.

Затримали начальника дільниці у порядку ст. 208 КПК України під час отримання частини хабара – 73,6 тис грн. Предмет неправомірної вигоди вилучено.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюється причетність інших осіб до протиправної діяльності.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно з Головним управлінням Національної поліції у Львівській області та Управлінням Служби безпеки України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури