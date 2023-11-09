майже 11 тонн нелегального алкоголю вилучили поліцейські у краматорську

Мешканець Краматорська намагався налагодити незаконний «алкобізнес», попри активні бойові дії в регіоні та заборону на ввезення й реалізацію спиртовмісної продукції. Правоохоронці припинили незаконну діяльність та вилучили алкогольні напої вартістю майже мільйон гривень.

Поліцейські контролюють заборону на ввезення та реалізацію спиртної продукції, яка діє в регіоні у період воєнного стану. Зокрема перевіряють автотранспорт на блокпостах, посилки у відділеннях служб доставки вантажів, здійснюють рейди по торговельних закладах.

Так, у Краматорську правоохоронці зупинили для перевірки вантажівку, в якій виявили велику партію алкогольних напоїв – понад 5 тонн. Водій пояснив, що виконує замовлення та має доставити вантаж до складського приміщення.

Співробітники поліції встановили замовника товарів і склад, куди мав бути доставлений вантаж. Під час огляду приміщення вилучили ще понад 5 тонн спиртного.

Загалом поліцейські запобігли реалізації близько 11 тонн нелегального алкоголю. Вартість вилученого становить майже мільйон гривень.

Протягом поточного року поліція Донеччини вилучила майже 500 тонн алкоголю на суму понад 46 мільйонів гривень.

Превентивні заходи щодо протидії незаконному алкобізнесу триватимуть і надалі. Правоохоронці закликають громадян із розумінням ставитись до впроваджених заходів і дотримуватися закону.

Відділ комунікації поліції Донецької області