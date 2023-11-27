Майже ₴110 тисяч втратила жінка, повіривши у шахрайську схему «Додатковий заробіток в мережі»

Майже щодня пропозиції легкового підзаробітку надходять у месенджерах та соціальних мережах прикарпатців. Аферисти пропонують швидкий заробіток за виконання простих завдань.

Днями 27-річна мешканка Рожнятівської ТГ, отримала пропозицію додаткового заробітку у месенджері. Жінка не роздумуючи, погодилася на виконання простих завдань. Робота полягала у бронюванні готелів. За кожне бронювання готелю, аферисти виплачували 1% від вартості суми броні. Саме ця різниця мала складати її прибуток.

Однак для отримання оплати потрібно було перерахувати власні гроші на вказаний рахунок, шахраї обіцяли, що кошти повернуться разом з оплатою за роботу. В результаті – ні власних коштів, ні заробітку.

Поліцейські застерігають – якщо робота в Інтернеті починається з того, що гроші вимагають у вас, то це має насторожити.

️Аби убезпечитися від такого шахрайства:

-️ надайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;

-️ у жодному разі не повідомляйте стороннім особам свої персональні дані та не передавайте фото документів;

-️ не здійснюйте передплату та не робіть ніяких внесків;

-️ шукайте роботу в надійних компаніях та організаціях.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини