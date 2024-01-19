Майже ₴170 тис. хабаря за дозвіл на розміщення об’єктів пересувної торгівлі: у Києві викрили посадовця КП КМДА

Вартість дозволу за один об’єкт – 10 000 гривень. Також за певну винагороду фігурант сприяв у поверненні раніше вилученого майна. Затримали начальника сектору під час одержання чергової суми у 100 000 гривень в одному з кафе міста.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві та слідчі Печерського управління поліції, посадовець комунального підприємства Київської міської державної адміністрації налагодив корупційний механізм розміщення торгівельних кіосків на території столиці. За розміщення одного об’єкту пересувної торгівлі брав 10 000 гривень. Крім того, допомагав у поверненні раніше вилученого майна з незаконних об’єктів вуличної торгівлі.

18 січня поліцейські затримали начальника сектору комунального підприємства в одному з кафе міста. За безперешкодне розміщення десяти об’єктів пересувної торгівлі на території міста він одержав 100 000 гривень неправомірної вигоди. Раніше було задокументовано отримання ним ще 2000 доларів за повернення майна.

Посадовець затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, що розслідується за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України здійснює Печерська окружна прокуратура міста Києва.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України