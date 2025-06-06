Майже $18 тис. за документи про відстрочку від мобілізації: на Тернопільщині затримали шахрая

Правоохоронці Тернопільщини затримали місцевого жителя, який видурив у жительки Києва значну суму грошей. Фігурант пообіцяв допомогти їй з оформленням документів, пов’язаних із мобілізацією.

За словами потерпілої, з “помічником” її познайомили друзі. Вони запевнили, що дана особа має хороші зв’язки та без проблем розв’яже усі бюрократичні питання, які стосуються її чоловіка.

Киянка зв’язалася з фігурантом і той погодився допомогти, але не безплатно. Він попросив за свої послуги 15 тисяч доларів. Гроші отримав одразу, але справу не вирішив, а заявив, що потрібно доплатити ще 2800 доларів.

І саме під час передачі другої частини коштів працівники карного розшуку відділення поліції №1 (м. Тернопіль) затримали фігуранта відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

40-річному тернополянину оголосили про підозру за частиною 4 статті 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Триває слідство. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області