Майже 188000 гривень віддав тернополянин аферистам за неіснуючий автомобіль

Впродож доби працівники поліції задокументували два факти шахрайства вчиненні щодо мешканців Тернопільщини. Громадяни довіряли розміщенним на сайтах оголошенням про продаж іномарок. Вони переказували кошти після чого аферисти зникали.

Майже 188 000 гривень переказав житель Тернополя на рахунок аферистів за купівлю неіснуючого автомобіля.

Зі слів заявника в мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж іномарки за вигідною ціною. Зв’язавшись з продавцем, чоловік обумовив умови договору, за яким він здійснив декілька транзакцій на загальну суму 187276 гривень за що мав отримати авто. Однак як тільки аферист отримав бажану суму вимкнув телефон й більше на зв’язок не виходив.

Від аналогічного роду злочину потерпів й житель Теребовлі. Аферист за 26800 гривень мав пригнати потерпілому авто з Європи. Однак як тільки кошти опинилися на його рахунку він зник.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України. // За Збручем