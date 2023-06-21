Майже ₴2 млн. збитків на закупівлі транспортних засобів – судитимуть посадовця ДП «Украерорух»

Прокурори Бориспільської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно посадовця регіонального структурного підрозділу ДП «Украерорух» за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений підготував та подав до тендерного комітету документи щодо проведення закупівлі 8 пасажирських мікроавтобусів. Діючи в інтересах юридичної особи, останній вказав у додатках до заявки про проведення закупівлі мікроавтобусів ціни на транспорт значно вищі ринкових.

За результатами тендеру, держпідприємство уклало з товариством договір на поставку 8 транспортних засобів та перерахувало на його рахунок бюджетні кошти.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, ДП «Украерорух» спричинено збитки на суму майже 2 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Бориспільського райуправління ГУНП в Київській області за оперативного супроводження Бориспільського МВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура