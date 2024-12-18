Майже ₴200 тис. збитків під час розчищення озера Голубе на столичному Виноградарі – повідомлено про підозру ексгендиректору КП «Плесо»

Слідством встановлено, що у грудні 2019 року підозрюваний, діючи за попередньою змовою з директором підрядної організації, уклав договір на виконання робіт з розчищення та ремонту споруд на озері Голубе (ставок «Блакитний») у Подільському районі м. Києва.

Достеменно розуміючи, що роботи виконанні не в повному обсязі, підозрюваний та директор товариства підписали акти про приймання виконаних робіт, до яких внесли неправдиві дані про виконання усіх робіт у повному обсязі.

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи, частково не виконано улаштування у будівлі поливної насосної станції стяжки, утеплення, штукатурка та фарбування. Також встановлено завищення витрат на оплату праці робітників під час технологічного обладнання поливної насосної станції та поливної мережі.

З урахуванням висновків судової економічної експертизи, розмір збитків становить близько 200 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому генеральному директору КП «Плесо» у заволодінні бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб та службовому підробленні (ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Пресслужба Київської міської прокуратури