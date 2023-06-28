Майже ₴240 тисяч житель Миропільської громади переказав шахраям за неіснуючий автомобіль

Днями до відділення поліції №1 (смт Любар) Житомирського райуправління звернувся 48-річний чоловік із заявою про ошуканство.

Він розповів, що нещодавно знайшов оголошення про продаж автомобіля на одному із сайтів мережі Інтернет. Потому чоловік зателефонував за номером, вказаним в оголошенні. Продавець повідомив, що транспортний засіб зможе доставити з-за кордону в Україну, проте заявнику потрібно буде здійснити певний переказ коштів на банківський рахунок.

Чоловік погодився та перерахував зловмисникам майже 240 тисяч гривень.

Автівки заявник так і не отримав, адже «продавець» перестав виходити на зв’язок, а коли зрозумів, що його ошукали, звернувся до поліції.

Нині правоохоронці встановлюють всі обставини події та причетних до злодіяння осіб у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Водночас поліцейські закликають жителів області бути більш розсудливими й не вірити у продаж вартісного майна за вкрай низькою ціною. Зазвичай, це ознака нечесних намірів продавця: ви ризикуєте отримати товари сумнівної якості або взагалі лишитися без грошей та покупок.

Укладайте офіційні письмові угоди для убезпечення себе у разі користування посередницькими послугами з купівлі та доставлення вартісних товарів. Вимагайте особистої зустрічі з продавцем чи посередником та перевіряйте, з ким саме ви маєте справу, для цього просіть для ознайомлення необхідні документи. За потреби, радьтеся з фахівцями у відповідній галузі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області