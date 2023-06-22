Майже ₴25 млн. збитків на закупівлі автобусів – обвинувачують ексзаступницю головбуха кременчуцького підприємства

Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишньої заступниці головного бухгалтера одного з кременчуцьких комунальних підприємств.

Жінці інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у 2019 році обвинувачена, перебуваючи на посаді, відповідала за організацію і проведення процедури закупівлі. Під час відкритих торгів щодо придбання транспортних засобів вона надала перевагу товариству, чия цінова пропозиція майже вдвічі перевищувала ціну офіційних представників заводу-виробника.

У подальшому комунальне підприємство та товариство уклали договір на закупівлю 10 пасажирських автобусів за завищеною ціною.

За висновком комісійної судово-економічної експертизи, підприємству завдано майже 25 млн грн збитків. З метою їх відшкодування прокуратурою до обвинуваченої пред’явлено позовну заяву.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавськоїобласної прокуратури