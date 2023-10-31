Майже 3 млн. збитків через службову недбалість: судитимуть директора столичного підприємства

Виконуючий обов’язки директора комунального підприємства «Спортивний комплекс» уклав договір із підрядним підприємством про проведення ремонтних робіт та допустив оплату послуг за завищеними цінами, що призвело до збитків держбюджету. Наступні п’ять років чоловік може провести за ґратами.

Слідчі та оперативники Дарницького управління поліції Києва за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури задокументували злочинну діяльність виконуючого обов’язки директора комунального підприємства «Спортивний комплекс», через службову недбалість та неналежне виконання службових обов’язків якого бюджету держави спричинено мільйонні збитки.

Досудовим розслідуванням встановлено: чоловік уклав договір із підрядним підприємством про проведення капітального ремонту стадіону з легкоатлетичними доріжками та спортивними майданчиками. Однак, за висновками судово-економічної експертизи службовець уклав договір про проведення ремонтних робіт за завищеними цінами та за висновком низки експертиз спричинив держбюджету збитків на суму 2 915 438 гривень.

Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури оголосили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.

Наразі правоохоронці зібрали доказову базу злочинних дій чоловіка та скерували до суду обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва