Майже 30% українців продовжують доплачувати за безкоштовні послуги в державних лікарнях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду “Демократичні ініціативи“.

Водночас 32% респондентів повідомили, що їм не доводилося доплачувати, а 39% опитаних сказали, що не зверталися за такими послугами, і менше відсотка вирішили не відповідати на це запитання. Для порівняння: у травні 2021 року частка тих, кому довелося доплачувати, становила 33%.

Порівняно з 2021 роком (17%), зросла частка громадян, які вважають, що задля отримання якісної медичної допомоги у майбутньому їм варто додатково віддячувати лікарям. У липні 2023 року таких респондентів стало 26%. Проте більшість – 68% як у 2021-му, так і в 2023 роках – продовжує вважати, що додатково доплачувати лікарям зі своєї кишені не варто.

Опитування, проведене фондом “Демократичні ініціативи” спільно з КМІС, здійснювалося з 3 по 17 липня 2023 року серед 2011 респондентів.

Нагадаємо, під час війни рівень нетерпимості до надання хабарів, подарунків або неофіційних послуг для вирішення особистих проблем помітно зріс серед українців. На думку 53% респондентів, такі дії ніколи не можуть бути виправдані, порівняно з 42% у 2018 та 2021 роках.