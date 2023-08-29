Майже ₴500 тис. збитків на ремонті будинку на Інститутській – колишньому першому заступнику директора КП повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому першому заступнику директора «Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Встановлено, що між комунальним підприємством та підрядною організацією у 2019 році був укладений договір щодо проведення капітального ремонту нежитлового приміщення по вул. Інститутській вартістю понад 930 тис. грн.

У той же час, висновком економічної експертизи встановлено, що при підписанні актів виконаних робіт та перерахування коштів мали місце завищення обсягів фактично виконаних робіт на суму 455 тис грн. Внаслідок службової недбалості першого заступника директора КП на рахунки підрядника були безпідставно перераховані вказані грошові кошти за роботи, які фактично не виконувалися.

У межах слідства буде надана правова оцінка діям посадових осіб підрядної організації.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими СВ Печерського ГУ НП у місті Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури