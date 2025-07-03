Майже ₴57 млн шкоди через порубку дерев на Тернопільщині – повідомлено про підозру головному лісничому та директору держпідприємства
Головному лісничому та директору одного з державних лісопідприємств на Тернопільщині повідомили про підозри у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Головний лісничий безпідставно вніс до лісорубних квитків дані про можливість проведення 41 рубки рідколісся, а директор видав лісорубні квитки на ці роботи.
Внаслідок незаконного знищення 6267 дерев різних порід довкіллю завдано шкоди на майже 57 млн грн.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури. Головному лісничому та директору одного з державних лісопідприємств на Тернопільщині повідомили про підозри у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Головний лісничий безпідставно вніс до лісорубних квитків дані про можливість проведення 41 рубки рідколісся, а директор видав лісорубні квитки на ці роботи.
Внаслідок незаконного знищення 6267 дерев різних порід довкіллю завдано шкоди на майже 57 млн грн.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.