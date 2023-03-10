Майже $6000 із камери зберігання речдоказів привласнила поліцейська одного з Одеських райуправлінь

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної повідомлено про підозру поліцейській сектору логістики одного з Одеських районних управлінь поліції за фактом привласнення чужого майна та службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підозрювана, будучи відповідальною особою за зберігання речових доказів, привласнила майже 6 тис дол США, які були вилучені в межах кримінального провадження та після накладення судом арешту зберігалися в райвідділі.

При цьому поліцейська внесла до журналу обліку речових доказів недостовірні відомості щодо прийняття коштів та видала завідомо неправдивий офіційний документ – квитанцію про їх отримання.

Наразі підозрювану звільнено із займаної посади та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДВБ НП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури