Майже $6000 із камери зберігання речдоказів привласнила поліцейська одного з Одеських райуправлінь
За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної повідомлено про підозру поліцейській сектору логістики одного з Одеських районних управлінь поліції за фактом привласнення чужого майна та службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, підозрювана, будучи відповідальною особою за зберігання речових доказів, привласнила майже 6 тис дол США, які були вилучені в межах кримінального провадження та після накладення судом арешту зберігалися в райвідділі.
При цьому поліцейська внесла до журналу обліку речових доказів недостовірні відомості щодо прийняття коштів та видала завідомо неправдивий офіційний документ – квитанцію про їх отримання.
Наразі підозрювану звільнено із займаної посади та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДВБ НП.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Одеської обласної прокуратуриTweet