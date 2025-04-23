Майже ₴650 тис. збитків державі завдав посадовець ОДА під час реконструкції закладу освіти

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури посадовцю повідомлено про підозру за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

Досудовим розслідування встановлено, що начальник управління капітального будівництва департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації, зловживаючи службовим становищем в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю, підписав офіційні документи щодо прийняття фактично невиконаних робіт під час реконструкції загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Світловодської міської ради.

Вказані дії підозрюваного спричинили державі збитки на суму 650 тис гривень.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура