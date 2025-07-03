Майже ₴7,5 млн збитків на облаштуванні дитячих майданчиків: у Дніпрі судитимуть сімох учасників ОЗГ

До організованої злочинної групи входили депутат Дніпровської міськради, директор комунального підприємства та його заступник, а також представники підрядника. Фігуранти підробляли акти виконаних робіт — завищували обсяги та вартість матеріалів. За скоєне їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Посадовці комунального підприємства міської ради реалізували злочинну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на благоустрій дитячих ігрових і спортивних майданчиків у різних районах міста Дніпра. Як спільників фігуранти залучили до протиправної діяльності низку підконтрольних підприємців.

Зловмисники вносили до актів виконаних будівельних робіт неправдиві відомості щодо обсягів проведених робіт, а також вартості використаних матеріалів, після чого особисто підписували документи. На підставі звітностей на рахунки компаній-підрядника було перераховано кошти з бюджету у повному обсязі. Різницю у сумі, а це майже 7,5 млн грн, розподілили між усіма учасниками схеми.

У квітні цього року оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Нацполіції спільно з Дніпропетровською обласною прокуратурою провели 39 обшуків в офісних приміщеннях комунального та підрядних підприємств та вилучили документацію, гроші у різній валюті, флешнакопичувачі, чорнові записи та автомобілі.

Наразі обвинувальний акт стосовно учасників організованої злочинної групи скеровано до Шевченківського районного суду міста Дніпра. Правова кваліфікація: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Для забезпечення відшкодування заданих збитків, на майно обвинувачених накладені арешти загальною сумою майже 8 млн грн.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України