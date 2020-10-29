Майже 70 тисяч пігулок наркотичної дії жінка привезла у «Бориспіль» (фото)

Партію прекурсорів співробітники Держприкордонслужби викрили спільно з співробітниками СБУ та митниці.

Інцидент стався сьогодні, 29 жовтня,в пункті пропуску «Бориспіль».

Жінка 1993 року народження мала намір ввезти в Україну майже 70 тисяч пігулок, які містять сильнодіючу речовину псевдоефедрин. Наша співвітчизниця прибула в аеропорт рейсом з Йорданії.

Наразі працівниками митниці складено протокол про порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю. За результатами експертизи виявлених препаратів буде прийматись рішення про внесення відомостей до ЄРДР.

ДПСУ