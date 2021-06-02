Майже ₴753 тис. збитків на будівництві тублікарні у Нижній Апші – судитимуть службовця управління Закарпатської ОДА

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно головного спеціаліста відділу технічного нагляду Управління капітального будівництва Закарпатської ОДА за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службового підроблення, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний спеціаліст здійснював технічний нагляд за будівництвом туберкульозної лікарні Обласне клінічне територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія» у с. Нижня Апша Тячівського району. Зловживаючи службовим становищем, він підписав ряд актів приймання виконаних робіт, знаючи про недостовірні відомості щодо обсягів і вартості цих робіт. Попри те, що «на папері» йшлося про готовність об’єкта, насправді будівництво так і не було завершено.

За результатами судової будівельно-технічної експертизи недовиконання робіт по муруванню стін, влаштуванню перекриття та утеплення завдало майже 753 тис грн збитків обласному бюджету.

Матеріали стосовно колишнього керівника товариства, яке займалося будівництвом лікарні, виділені в окреме кримінальне провадження, яке перебуває на стадії судового розгляду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Закарпатської обласної прокуратури