Майже через три роки після зникнення жінки її тіло знайшли закопаним у лісосмузі – у вбивстві підозрюють співмешканця

За процесуального керівництва прокурорів Вишгородської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства співмешканки (ч. 1 ст. 115 КК України).

Восени 2020 року про зникнення мешканки міста Вишгород повідомили її сусіди. Майже три роки вона вважалася безвісти зниклою.

Під час відпрацювання оперативної інформації встановлено, що до скоєного злочину причетний чоловік, з яким вона проживала. Свою вину у вчиненні умисного вбивства він не визнає, проте вказав місце, де поховав тіло жінки.

За даними слідства, під час чергової сварки підозрюваний побив та задушив співмешканку. Після цього помістив її тіло у речовий мішок, який на автомобілі вивіз до лісосмуги та закопав.

Згідно з лікарським свідоцтвом, смерть жінки настала від множинних ушкоджень голови та тулуба.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Вишгородського РУП ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура