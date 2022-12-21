Майже шість тисяч доз метамфетаміну щоденно – на Дніпропетровщині судитимуть групу наркоторговців

Наприкінці грудня минулого року поліцейські затримали учасників злочинного угруповання, які налагодили збут метамфетаміну в центральній частині м. Кривий Ріг. Нині обвинувальний акт відносно 8 фігурантів направлено до суду.

Припинили діяльність злочинної організації оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Стійке наркоугруповання діяло виключно у центральній частині м. Кривий Ріг та «спеціалізувалося» на збуті психотропної речовини «метамфетамін». Кожен із учасників відповідав за свій напрямок «роботи»: організація, постачання метамфетаміну, фасування, його збут та контроль коштів.

Цілодобово містом курсували п’ять «магазинів на колесах» зі збуту психотропу, які охоплювали центральні райони Кривого Рогу. «Товар» наркодилери фасували у трубочки та збували «із рук у руки». Щоденно вони продавали близько шести тисяч доз психотропу на загальну суму 100 тисяч гривень, що дозоляло їм щомісяця заробляти близько 4 мільйонів гривень.

Дії наркозбувачів суворо контролювалися «групою фізичної підтримки», до якої входили професійні спортсмени. У разі невиконання збувачами нормативів із продажу психотропу або спроби сторонніх дилерів здійснювати продаж «заборонених речовин» на їхній території вони здійснювали психологічний та фізичний тиск.

Тоді, під час серії санкціонованих обшуків, правоохоронці вилучили у зловмисників метамфетамін, канабіс, зброю, набої, мобільні телефони, сім-карти та банківські картки, а також гроші в національній та іноземній валюті.

Наразі слідчі Головного слідчого управління Нацполіції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно 8 членів організованої злочинної групи.

За вчинене зловмисникам загрожує ув’язнення на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, а їхні дії кваліфікуються за низкою статей Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 28 – вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією;

ч. 1, 2 ст. 255 – створення злочинної організації, а також участь у ній;

ч. 2, 3 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Поліцейські продовжують процесуальні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників організованої злочинної групи.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України