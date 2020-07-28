Мангера та Левіна судитимуть за замовлення та організацію нападу на Гандзюк
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на активістку Катерину Гандзюк.
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
«Досудовим розслідуванням встановлено, що голова Херсонської обласної ради та екстрадований в Україну з Болгарії громадянин організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України)», — йдеться у повідомленні.
Наразі обоє перебувають під вартою: строк запобіжного заходу голови облради продовжено до 11 вересня 2020 року, а іншого підозрюваного – до 24 серпня 2020 року.
Раніше судом визнано винними та засуджено до позбавлення волі п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на Катерину Гандзюк, інфорують в ОГП.
Нагадаємо, 16 червня Мангера затримали в Херсоні і під конвоєм привезли до Києва на виконання рішення Печерського районного суду Києва. Мангер просив звільнити його з-під варти та наголошував на причетності до вбивства генерала СБУ Данила Доценка, який відмовився від проходження поліграфу.
Олексія Левіна в кінці січня 2020 року затримали в Болгарії, де він проживав останнім часом разом зі своєю співвітчизницею. 27 січня болгарський суд заарештував Левіна на 40 діб. Після чого Зеленський обговорив з прем’єром Болгарії його екстрадицію.
Пізніше заступник генпрокурора Віктор Трепак заявив, що певні особи не хочуть екстрадиції в Україну Олексія Левіна. За його інформацією, ці ж особи вже забезпечили Левіна необхідним захистом.
22 лютого суд в Болгарії дозволив екстрадицію Левіна.
31 липня 2018 року в Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою активістку Гандзюк біля її будинку. 4 листопада вона померла.
Фігуранти справи — голова Херсонської облради Мангер, помічник народного депутата Ігоря Павловського, ексучасник АТО Сергій Торбін і Олексій Левін (Москаленко) — звинувачуються в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 (види співучасті), п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. // LB.ua