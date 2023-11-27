Маніпуляція на відкритих торгах не вийшла: в дохід держави буде стягнуто майже ₴2,4 млн.

Суд задовольнив позовну заяву керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави щодо визнання недійсним договору про закупівлю товару як такого, що суперечить інтересам держави та суспільства з умислу однієї сторони, із застосуванням наслідків відповідної недійсності.

У 2019 році одним із комунальних підприємств м. Харкова проведено відкриті торги щодо закупівлі світильників та освітлювальної арматури для парку за бюджетні кошти.

Водночас рішенням Адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України встановлено, що підприємства, які брали участь у відкритих торгах у вказаній закупівлі, вчинили антиконкурентні узгоджені дії між собою, що спричинило спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних пропозицій та участі у відкритих торгах.

Таким чином, підприємство-переможець торгів, маючи намір щодо отримання незаконного права на укладення договору про закупівлю товару з метою одержання прибутку, взяло участь у проведенні конкурентної процедури закупівлі, знівелювавши змагальність у ній. Внаслідок незаконних дій компанія привласнила бюджетні кошти в сумі майже 2,4 млн гривень.

Фактично придбання комунальним підприємством товарів відбулося за відсутності конкуренції та при формальному створенні учасниками цього тендеру її видимості.

Вказані порушення стали підставою для звернення прокурора до суду.

Господарський суд Харківської області задовольнив позовну заяву прокуратури у повному обсязі: визнано недійсним рішення тендерного комітету та договір про закупівлю товарів.

Тепер за рішенням суду фірма-переможець зобовʼязана повернути майже 2,4 млн грн комунальному підприємству як іншій стороні договору. В свою чергу, гроші, отримані комунальним підприємством, будуть стягнуті в дохід держави.

Після набрання рішенням суду законної сили прокуратурою будуть вжиті всі необхідні заходи для його реального виконання.

Харківська обласна прокуратура