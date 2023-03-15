Масажистка, клієнтка якої загинула страшною смертю, отримала умовний вирок

У травні 2022 року в Івано-Франківську сталася трагедія – масажистка під час роботи випадково підпалила клієнтку. Вона отримала великі опіки та померла.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

Уточнюється, що майстер робила жінці вакуумний масаж із використанням скляних банок, відкритого вогню та спиртовмісних речовин. Їх вона з необережності розлила на тіло, сталося займання. Жінка отримала опіки 1-3 ступеня 30% тілата була госпіталізована до обласної лікарні, де померла.

Обвинувачена визнала провину і розповіла, що вона під час масажу випадково пролила речовини, що містять спирт, через що сталося займання тіла потерпілої. Вона надавала клієнтці допомогу та доставила її до опікового відділення КНП “Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради”.

Масажистка жалкувала про трагедію і просила її суворо не карати. Суд визнав її винною за ч.1 ст.119 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі з випробувальним строком на 1 рік. // “Апостроф”