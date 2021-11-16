Машиніста тепловоза з пособниками судитимуть за розкрадання дизпалива з потягів

Рівненською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно машиніста тепловоза «Локомотивного депо Здолбунів» та двох його пособників, які заволоділи майном державного підприємства (ч. 3 ст. 191 КК України).

Слідством доведено, що обвинувачені здійснювали розкрадання дизельного палива з потягів АТ «Львівська залізниця». Своїми діями вони не лише завдали фінансових збитків підприємству, а й поставили під загрозу подальшу роботу тепловозів.

Чоловіків затримали під час вчинення злочину, коли вони, після зупинки тепловозів у лісі, пошкодивши пломбування паливних баків, відкачали з них майже 700 л дизельного пального. На вилучене майно судом накладено арешт.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ за оперативного супроводу працівників УКР ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури