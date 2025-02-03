Масова бійка підлітків сталася ввечері у торговельно-розважальному центрі в Харкові

2 лютого близько 18:36 до Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення про масову бійку в одному з найбільших ТРЦ у центрі міста.

На місце оперативно прибули працівники Управління патрульної поліції в Харківській області та охоронної фірми.

Встановлено, що між підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку. Також учасники події чинили опір представникам охоронної компанії.

Правопорушення було припинене. Від адміністратора торговельно-розважального центру прийнято заяву та пояснення.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція встановлює обставини конфлікту з метою притягнення всіх винних до відповідальності.

Поліція Харківської області