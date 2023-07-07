Масове отруєння та загибель людей на Одещині: затримано жінку, що реалізувала сурогатний алкоголь

Станом на цю годину четверо людей померло, ще семеро знаходяться у лікарні у тяжкому стані.

Подія сталася 5 липня у селі Старостине. Того дня медичним працівникам швидкої допомоги один за одним довелося госпіталізовувати місцевих жителів, яким стало зле після вживання алкоголю кустарного виробництва. Троє людей у лікарні померли. Смерть ще одного чоловіка медики констатували за місцем його мешкання. Попередня причина смерті громадян – токсична дія та отруєння хімічними речовинами. Семеро людей наразі залишаються у критичному стані.

Жінку, яка реалізувала сурогатний алкоголь, правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у реалізації незаконно виготовлених спиртовмісних речовин, що призвело до отруєння та смерті людей.

У рамках проваджень, розпочатих слідчими поліції за статтями 115 та 204 Кримінального кодексу України, призначено низку судових експертиз.

Зібрані поліцейськими матеріали, відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України, передано за підслідністю до територіального управління Бюро економічної безпеки.

Поліція Одеської області