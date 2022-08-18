Масові повідомлення про «замінування» напередодні вторгнення – викрито двох осіб

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом особам у здійсненні серії завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян (ч. 2 ст. 259 КК України).

За даними слідства, до розповсюдження масових повідомлень про «замінування» причетні мешканець Рівненської області та киянка.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ до України вони отримали у зашифрованому інтернет-чаті завдання здійснити анонімні повідомлення про замінування об’єктів інфраструктури та навчальних закладів м. Києва.

Упродовж 16, 17 та 19 лютого 2022 року підозрювані надсилали на електронні адреси колцентрів СБУ та Нацполіції листи з повідомленнями про замінування найбільших торгівельних центрів столиці, а також одного з університетів.

Для анонімізаціі електронних адрес вони використовували спеціальну комп’ютерну програму, доступ до якої їм надавав куратор.

За кожне анонімне повідомлення підозрювані отримували грошову винагороду на банківські картки через віртуальний обмінний пункт.

Київська міська прокуратура