Масовий мор птахів та загроза екоциду на Херсонщині – прокуратура зафіксувала чергові наслідки збройної агресії РФ

Прокурори Херсонської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масового знищення об’єктів тваринного світу, що може спричинити екологічну катастрофу (ст. 441 КК України – екоцид).

За даними слідства, у березні 2022 року внаслідок збройної агресії рф проти України та масового обстрілу ворожими військами населених пунктів Херсонщини без електропостачання залишилася одна з найбільших та найсучасніших місцевих птахофабрик поблизу Херсона.

Через окупацію ворожими військами територій Херсонщини підприємство не мало можливості годувати птахів та підтримувати санітарний режим, у результаті чого загинула переважна більшість курей.

До початку повномасштабного вторгнення підприємство налічувало понад 4 мільйони курей.

Ураховуючи, що внаслідок дій представників країн-агресора могло відбутися бактеріальне зараження значної території, правоохоронці провели на підприємстві слідчі дії.

У ході огляду на території птахофабрики виявлено місце захоронення загиблої птиці – котлован глибиною близько 3 м площею 1880 м². Крім цього, виявлено, що частина загиблої птиці перебуває у пташниках.

Під час огляду відібрано необхідні зразки для з’ясування впливу указаної події на навколишнє природнє середовище.

Наразі прокуратурою ініційовано проведення необхідних досліджень.

Досудове розслідування триває.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури