Масовий мор птахів та загроза екоциду на Херсонщині – прокуратура зафіксувала чергові наслідки збройної агресії РФ
Прокурори Херсонської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масового знищення об’єктів тваринного світу, що може спричинити екологічну катастрофу (ст. 441 КК України – екоцид).
За даними слідства, у березні 2022 року внаслідок збройної агресії рф проти України та масового обстрілу ворожими військами населених пунктів Херсонщини без електропостачання залишилася одна з найбільших та найсучасніших місцевих птахофабрик поблизу Херсона.
Через окупацію ворожими військами територій Херсонщини підприємство не мало можливості годувати птахів та підтримувати санітарний режим, у результаті чого загинула переважна більшість курей.
До початку повномасштабного вторгнення підприємство налічувало понад 4 мільйони курей.
Ураховуючи, що внаслідок дій представників країн-агресора могло відбутися бактеріальне зараження значної території, правоохоронці провели на підприємстві слідчі дії.
У ході огляду на території птахофабрики виявлено місце захоронення загиблої птиці – котлован глибиною близько 3 м площею 1880 м². Крім цього, виявлено, що частина загиблої птиці перебуває у пташниках.
Під час огляду відібрано необхідні зразки для з’ясування впливу указаної події на навколишнє природнє середовище.
Наразі прокуратурою ініційовано проведення необхідних досліджень.
Досудове розслідування триває.
Пресслужба Херсонської обласної прокуратуриTweet