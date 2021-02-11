Масштабна схема з привласнення бюджетних коштів і обшуки в «Харківобленерго»

Дергачівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом привласнення майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи приватних підприємств, які діють на території Дергачівського району Харківської області та м. Харкова, у змові зі службовими особами акціонерного товариства «Харківобленерго», розробили злочинну схему з розкрадання грошових коштів. Втручаючись у роботу приладів обліку електричної енергії, службові особи «Харківобленерго» налаштовували їх таким чином, що облік споживаної електричної енергії рахував лише 30 відсотків від фактичного обсягу споживання.

У результаті неправомірного втручання в роботу зазначених приладів протягом грудня 2020 – січня 2021 року державі завдано збитків від 500 тис. до 1 млн грн.

11 лютого 2021 року в адміністративній будівлі АТ «Харківобленерго», а також за місцем розташування інших підприємств проведено обшуки.

У ході обшуків вилучено грошові кошти, чорнові записи, документи, а також пошкоджені прилади обліку електричної енергії.

Досудове розслідування проводять слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області та слідчого відділу Дергачівського відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Слідчі дії тривають. Встановлюється коло осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Харківська обласна прокуратура