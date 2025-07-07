Масштабне підпільне виробництво рідин для електронних сигарет викрито на Київщині (фото)

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Потужності розміщувались на території помешкань та прилеглих до них приміщень в Обухівському районі Київщини

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили нелегальну масштабну схему. Йдеться про виробництво рідин для електронних сигарет. Про це повідомила пресслужба БЕБ, інформує «Главком».

Правоохоронці з’ясували, що виробники пропонували широкий асортимент товару для заправки вейпів. Продукцію фасували у пластикові ПЕТ флакони. Готовий товар розповсюджувався по всій території України.

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