Масштабне підпільне виробництво рідин для електронних сигарет викрито на Київщині (фото)

Потужності розміщувались на території помешкань та прилеглих до них приміщень в Обухівському районі Київщини

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили нелегальну масштабну схему. Йдеться про виробництво рідин для електронних сигарет. Про це повідомила пресслужба БЕБ, інформує «Главком».

Слідство встановило, що група людей організувала повний цикл масового виробництва контрафактної продукції в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні. Потужності розміщувались на території помешкань та прилеглих до них приміщень в Обухівському районі Київщини.

Правоохоронці з’ясували, що виробники пропонували широкий асортимент товару для заправки вейпів. Продукцію фасували у пластикові ПЕТ флакони. Готовий товар розповсюджувався по всій території України.

«У ході санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили майже 2 тис. літрів компонентів для виготовлення рідин, 245 літрів готової продукції, обладнання та фурнітуру для виробництва, комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 8,5 млн грн», – йдеться у повідомленні.

За ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України фігурантам загрожує до п’яти років ув’язнення з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Наразі правоохоронці встановлюють повне коло громадян причетних до незаконної діяльності.