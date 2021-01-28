Масштабне розкрадання сировини з нафтопроводу ПАТ «Укрнафта» – на Сумщині припинено діяльність групи осіб

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження затримано трьох осіб, які налагодили масштабне розкрадання сировини з нафтопроводу (ч. 3 ст. 185 та ч. 3 ст. 204 КК України).

За даними слідства, троє мешканців Сумщини зробили врізку в нафтопровід публічного акціонерного товариства «Укрнафта» на території Роменщини, під’єднали трубу та відкачували продукцію в ємності, які були встановлені в покинутому будинку на околиці села. А вже звідти забирали викрадену сировину на спеціально обладнаному транспортному засобі та вивозили на підпільні нафтопереробні підприємства.

Правоохоронці затримали організатора та двох його спільників в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час викрадення нафтопродуктів.

В ході обшуків вилучено 20 тонн викраденої сировини, знаряддя вчинення злочину та транспортний засіб.

Досудове слідство триває.

Протиправну діяльність організованої групи припинено Службою безпеки України в Сумській області спільно зі Слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прокуратура Сумської області