Масштабні порубки деревини у заповідній зоні: на Одещині затримали злочинну групу «чорних» лісорубів

Організатору та шістьом учасникам повідомлено підозри. Усім обрані запобіжні заходи.

Задокументували та викрили протиправну діяльність угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції. Організував її 36-річний житель області та залучив як спільників заступника голови однієї з ОТГ, лісника, еколога та місцевих мешканців.

Так, посадовець ОТГ допомагав організаторові керувати діями учасників угруповання. Лісник забезпечував безперешкодну діяльність лісорубів на території Павлівського ботанічного заказника та природно-заповідного фонду Одеської області. Ще один член групи займався пошуком клієнтів та відповідав за збут незаконно вирубаного лісу.

Задля порубки якісної деревини – дубу, ясеня, акації – організатор виплачував відсоток від продажів працівникам одного з лісництв, які надавали інформацію про ділянки з кращим лісом. Вартість деревини варіювалась від 1200 до 2000 гривень за 1 кубометр.

28 вересня поліцейські за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури затримали організатора та його сімох посібників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після продажу чергової партії лісу.

Затриманим учасникам злочинної групи вже повідомили підозри за ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального Кодексу України. Шістьох підозрюваних суд взяв під варту, ще одному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України