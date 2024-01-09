Масштабно вирубали деревину у заповідній зоні: на Одещини судитимуть злочинну групу «чорних» лісорубів

Організатору та сімом учасникам загрожує до семи років ув’язнення.

Задокументували та викрили протиправну діяльність угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції. Організував її житель області та залучив як спільників заступника голови однієї з ОТГ, лісника, еколога та місцевих мешканців.

Так, посадовець ОТГ допомагав організатору керувати діями учасників угруповання. Лісник забезпечував безперешкодну діяльність лісорубів на території Павлівського ботанічного заказника та природно-заповідного фонду Одеської області. Ще один член групи займався пошуком клієнтів та відповідав за збут незаконно вирубаного лісу.

Задля порубки якісної деревини – дубу, ясеня, акації – організатор виплачував відсоток від продажів працівникам одного з лісництв, які надавали інформацію про ділянки з кращим лісом. Вартість деревини варіювалась від 1200 до 2000 гривень за 1 кубометр.

У вересні минулого року поліцейські затримали організатора та його сімох спільників одразу після продажу чергової партії лісу. Тоді всім фігурантам повідомили підозри за ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального Кодексу України.

Наразі обвинувальний акт за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури скеровано до суду. Обвинуваченим учасникам злочинної групи може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України