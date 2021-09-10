Мать, убившая ребенка в Днепре, работала фармацевтом и разбиралась в лекарствах
Женщина находится в реанимационном отделении.
Жительница Днепра, которая сделала своему сыну смертельную инъекцию, работала фармацевтом. По данным полиции, женщина хотела убить и себя.
Об этом сообщает ТСН.
Мальчик, которому не исполнилось и двух лет, умер после укола, а его 40-летняя горе-мать находится в больнице.
Семья жила на четвертом этаже дома на окраине Днепра. Бабушка, которая нашла мать и ребенка, живет отдельно и пришла просто проведать дочь и внука. Возле женщины и ребенка лежали шприцы и ампулы от неизвестного препарата.
«Обнаружили предсмертную записку, есть у нас версия, что она хотела покончить жизнь самоубийством таким образом», — рассказали в полиции.
Хоть бабушка и сразу вызвала медиков, и оказала первую помощь малышу, спасти ребенка не удалось. Он умер из-за острого отравления лекарственными препаратами.
В то же время горе-мать жива, но находится в реанимации. Сообщается, что она работала фармацевтом и хорошо разбиралась в лекарствах. // УНИАН