Мати-вегетаріанка довела півторарічного сина до смерті неправильним годуванням

Суд присяжних в американському штаті Флорида виніс обвинувальний вирок 39-річній вегетаріанці. Шейлу О’Лірі визнали винною у вбивстві першого ступеня (навмисне вбивство) її півторарічного сина. Трагедія сталася у 2019 році. Суд тривав лише тиждень.

Малюк Езра важив лише 7,7 кілограма, коли до нього приїхала бригада швидкої допомоги. Лікарів викликав батько дитини Райан. Він повідомив, що хлопчик має проблеми з диханням. Медики змогли лише констатувати смерть Езри.

Їх вразила худорлявість хлопчика. Як пізніше встановила поліція, Шейла годувала сина лише манго, бананами, авокадо, рамбутанами та грудним молоком. Езру вона народила вдома, до педіатра жодного разу не водила. Будь-який лікар, побачивши таку дитину, відразу забив би на сполох.

Шейла та Раян були впевнені, що така дієта корисна. Лікарі, з якими, консультувався прокурор, жахнулися. Вони заявили, що Езра однозначно мав проблеми з розвитком та набором ваги. Крім того, організм малюка не міг нормально перетравлювати таку їжу.

Їхні висновки побічно підтверджуються свідченнями самої Шейли. Вона розповіла, що син постійно кричав, плакав, та їв дуже погано. Перед смертю Езра відмовлявся приймати їжу, яку вона давала йому, протягом тижня. А того вечора він нарешті з’їв трохи грудного молока. Але після цього знову почав плакати та задихатися.

«Що зробили ви та ваш чоловік?» — запитала обвинувачену прокурор Сара Міллер. «Ми пішли спати», — відповіла О’Лірі.

За кілька годин Раян прокинувся і підійшов до сина. Дитина не дихала. Тільки після цього вони зателефонували 911.

«Цій жінці не потрібні були окуляри, щоб побачити кістки її сина, що стирчать. Їй не потрібен був слуховий апарат, щоб чути його крики та плач. Але вона воліла ігнорувати все це», — заявила прокурор.

У Шейли та Раяна є ще двоє спільних дітей — трьох та п’яти років від народження. Через неправильне годування та повну відсутність гігієни їх шкіра пожовкла, а зуби почорніли та згнили. Нещасних малюків також ніколи не водили до лікаря.

Набагато кращий вигляд має 11-річна донька Шейли від першого шлюбу. Хоча дівчинка жила з матір’ю та її другим чоловіком, вона часто була у гостях у свого батька і там отримувала нормальне харчування. Після смерті Езри дівчинку забрав до себе її батько. Двоє молодших дітей перебувають під опікою держави.

Суду над Раяном О’Лірі ще не було. А Шейлі тепер загрожує довічне ув’язнення за навмисне вбивство дитини. // Ігор КОЗЛОВ, «ФАКТИ»