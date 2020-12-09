Матиос допрашивал еще «квартального» Зеленского из-за хищений в «Нафтогазе»

Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала «НАШ» рассказал о допросе Владимира Зеленского.

Об этом сообщает УНН.

Матиос отметил, что допрос был связан с хищениями в «Нафтогазе».

«Это было дело, связанное с хищением в «Нафтогазе» господами Кацубами (братья Александр и Сергей Кацубы — ред.)», — рассказал Матиос.

На уточняющий вопрос, какое отношение к этому имел Зеленский, Матиос ответил:

«Пока я сказал достаточно, чтобы меня пригласили и во второй раз. Я дорасскажу».

Также Матиос добавил, что допрос состоялся «до того, как у Зеленского появилась мысль идти в президенты».

Напомним, расследование по обвинению экс-заместителя главы «Нафтогаза» Александра Кацубы в присвоении средств НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 450 млн гривен и «совершении оконченного покушения на завладение денежными средствами этой компании в сумме 5,1 миллиарда гривен» было завершено в 2016 году. В деле также фигурировал брат Кацубы Сергей и бизнесмен Сергей Курченко, которые, как указывал следствие, находятся на территории РФ.

В 2017 году Александр Кацуба заключил сделку со следствием и, как указывалось, оплатил в бюджет государства 100 млн грн и дал важные показания. После чего вышел на свободу из заключения, где находился около девяти месяцев.

Также правоохранители сообщали о сотрудничестве с зарубежными коллегами, в частности ФБР, в деле возвращения денег выведенных из «Нафтогаза».