Матір із сином у Хустському районі засудили до ув’язнення за надання хабаря поліцейському

За доводами прокурора Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури двох жителів с. Білки засуджено до позбавлення волі за пропозицію та надання хабаря працівнику поліції, що вчинено за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 КК України).

У судовому засіданні прокурор довів, що в березні 2018 року обвинувачені – матір із сином – за неправомірну вигоду намагалися домовитися зі співробітником Іршавського відділення поліції про зміну запобіжного заходу та перекваліфікацію злочину, у вчиненні якого підозрювали члена їх сім’ї. Осіб викрили після передачі правоохоронцю 12 тисяч гривень.

Наразі жінці призначено покарання у виді ув’язнення строком на 4 роки. Її сина в жовтні цього року вже засудили за замах на крадіжку в умовах воєнного стану, тож загалом його позбавлено волі на 5 років 6 місяців. Набрання вироком законної сили очікується.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури