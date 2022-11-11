Мати з сином з Ізмаїла понесуть кримінальну відповідальність за оборудки з канабісом

Поліцейські скерували до суду обвинувальні акти відносно правопорушників щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.

Встановивши, що родина займається збутом канабіса, поліцейські задокументували протиправні дії як 49-річної жінки, так і її 24-річного сина. У них вилучили і наркотики, і гроші, отримані з продажу забороненої речовини. Наркотичні засоби пройшли експертизу.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів. Цей злочин передбачений частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування підозрювані знаходилися під домашнім арештом.

Визнавши зібрані під час досудового слідства докази достатніми, слідчі досудове розслідування завершили та скерували обвинувальні акти до суду. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, що передбачено санкцією статті.

Ізмаїльській районний відділ поліції Одеської області