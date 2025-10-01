Має бути «на нарах»: у Києві велосипедисти завітають на суд до зловмисника, який жорстоко побив їхнього колегу і отримав… лише нічний домашній арешт 

Київську велоспільноту закликають об’єднатися й не допустити, щоб 44-річний Олександр Хілик, який напередодні побив велосипедиста на Подолі, очікував на суд на волі

Київську велоспільноту закликають об’єднатися й не допустити, щоб 44-річний Олександр Хілик, який напередодні побив велосипедиста на Подолі, очікував на суд на волі. Інформатор писав про цей обурюючий інцидент: водій Mercedes-Benz G-500 наніс декілька потужних ударів в голову чоловіку, який зробив тому зауваження за паркування на “велосипедній” смузі й покинув того лежати на узбіччі. Тепер вже відомий політтехнолог Сергій Гайдай кличе киян на акцію під Апеляційний суд.

Свій заклик Сергій Гайдай оформив у допис на Facebook. Фахівець з комунікацій та політичних технологій вважає, що таку поведінку не можна пробачати підприємцю з Київщини Олександру Хілику. Та нагадує, що столична спільнота велосипедистів вже колись показала згуртованість, зібравшись у центрі міста й перекривши рух вулицею Хрещатик на 15 хвилин. Це сталося ще 2020 року, коли президент кондитерської корпорації “Roshen” В’ячеслав Москалевський підрізав колону із 40 велосипедистів на Обухівському шосе й мало не задавив двох чоловіків.

“У цьому випадку слід дочекатися дати і часу розгляду скарги прокурора про зміну запобіжного заходу в Апеляційному суді. Це на Солом’янській площі. Під будівлю суду треба приїхати тисячам велосипедистам (у кого немае вело – прийти пішки) і вимагати застосувати до цього покидька запобіжний захід – утримання під вартою в СІЗО!” – зауважив у дописі Гайдай.

Додамо, що своїм дописом політтехнолог буквально потрапив “в десятку”. Кияни – й не лише вони одні – у коментарях висловлюють обурення діями підприємця, обіцяють долучитися до акції й активно поширюють це повідомлення. Станом на полудень вівторка, 1 жовтня, дописом вже поділилися 2,6 тисяч користувачів соцмережі.

Справедливості заради, додамо, що є й ті, хто вважає, що тримати Олександра Хілика у нелюдських умовах слідчого ізолятора буде надлишковою мірою. Ба більше, деякі користувачі взагалі покладають провину на самого велосипедиста – мовляв, він сам спровокував конфлікт. Втім, мейнстрім все ж на боці пошукачів справедливості й покарання для підприємця з Київщини, який ще й є фігурантом кримінальної справи про поставки неякісного одягу для 112-ї бригади ТрО (Київ) у 2022 році.

Як підприємець з Київщини побив велосипедиста, і в чому його звинувачує НАБУ

Нагадаємо, у вівторок, 30 вересня, Інформатор писав, що у Києві на Подолі сталося побиття велосипедиста водієм позашляховика Mercedes-Benz G-класу. Причина у зауваженні, яке останній зробив власнику “кубика” щодо паркування на “велосипедній” смузі руху. Той декілька разів вдарив бідолаху у голову, а коли велосипедист втратив свідомість, – відтягнув його тіло на узбіччя й утік з місця пригоди.

Також ми повідомляли, що водій, який побив велосипедиста у Києві, виявився фігурантом справи НАБУ. 44-річного Олександра Хілика звинувачують у справі про закупівлю зимової форми для Київської територіальної оборони на 25 млн гривень. Він фігурує у кримінальному провадженні від 27 квітня 2023 року. // Інформатор