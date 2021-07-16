MDMA, РVP та «метамфетамін» на півмільйона гривень — поліцейські затримали розповсюджувача наркотиків у Львові

Зловмисника викрили та затримали оперативники карного розшуку спільно зі своїми колегами-оперативниками Управління стратегічних розслідувань у Львівській області та Управління боротьби з наркозлочинністю поліції Львівщини, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.

Правоохоронці вилучили у 30-річного львів’янина 7 зіп-пакетів з наркотичними та психотропними речовинами — «метамфетаміном» (близько 300 грамів), РVP (близько 300 грамів) та MDMA (300 таблеток). Загальна вартість речовин за цінами «чорного» ринку становить близько 500 тисяч гривень. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

15 липня слідчі Львівського районного управління поліції №1 повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере для нього запобіжний захід. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини та осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності затриманого.

Відділ комунікації поліції Львівської області